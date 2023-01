Si attende il via libera della Nato. Varsavia: "Kiev in Ue solo vincendo contro la Russia"

La Polonia è pronta a trasferire caccia F-16 in Ucraina con il via libera della Nato. Lo afferma il capo dell’ufficio di presidenza ucraino Andriy Yermak in un messaggio su Telegram. “Il lavoro per ottenere i caccia F-16 continua. Abbiamo segnali positivi dalla Polonia, che è pronta a consegnarceli in coordinamento con la Nato”, si legge nel messaggio. Possibilità confermata anche dal primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. “Come è stato fatto qualche mese fa nel contesto dei Mig, così sarà implementata ed eventualmente trasferita qualsiasi altra potenza aerea in coordinamento con i Paesi della Nato”, ha affermato Morawiecki in un briefing, come riporta Ukrainska Pravda.

Ingresso Kiev in Ue solo con vittoria contro Russia

“Vogliamo davvero che l’Ucraina diventi membro dell’Unione europea in pochi anni. È possibile, ma solo se permettiamo all’Ucraina di vincere questa guerra”. È quanto ha affermato il viceministro degli Esteri polacco, Pawel Jablonski, in un’intervista al canale televisivo polacco Tvp Info. “Il vertice Ucraina-Ue (previsto per il prossimo 3 febbraio, ndr) dimostra che questo percorso aperto verso l’adesione, realizzato anche grazie all’iniziativa polacca, è qualcosa di reale”, ha aggiunto Jablonski, “non si tratta solo di slogan, slogan vuoti, ma di una reale volontà di cooperazione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata