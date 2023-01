Ieri la prima vittima nella capitale Lima: a perdere la vita il 55enne Victor Yacsavilca

Ancora scontri e proteste in Perù. Sono in totale 58 persone, tra cui un agente di polizia, le vittime dei disordini scoppiati in tutto il Perù dopo che l’ex presidente Pedro Castillo è stato messo sotto accusa e successivamente arrestato per aver tentato di sciogliere il Congresso lo scorso 7 dicembre. Dina Boluarte, ai tempi vicepresidente, ha poi preso la guida del paese. Ieri si è registrata la prima vittima nella capitale del paese, Lima. A perdere la vita il 55enne Victor Santisteban Yacsavilca, deceduto in seguito al grave trauma cranico riportato durante le tensioni con le forze dell’ordine nel centro della capitale.

