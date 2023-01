Si alza la tensione dopo l'attentato di venerdì a Gerusalemme in cui sono stati uccisi sette civili israeliani

Dopo l’attentato di venerdì a Gerusalemme davanti a una sinagoga in cui sono stati uccisi 7 civili israeliani la tensione si è alzata anche in Cisgiordania. Gli abitanti dei villaggi palestinesi denunciano attacchi da parte di coloni ebrei con lanci di pietre e auto bruciate, come avvenuto a Jalud. L’episodio più grave si è registrato a Turmus Ayya, dove è stato dato fuoco a una casa e a una vettura.

