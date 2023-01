I due si erano già visti lo scorso 3 novembre a Bruxelles

(LaPresse) Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel è arrivato a Palazzo Chigi per l’incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La premier e Michel si erano già visti lo scorso 3 novembre in occasione della trasferta di Meloni a Bruxelles per incontrare i vertici delle istituzioni europee, inoltre avevano avuto un colloquio anche a margine dei lavori del G20 di Bali.

