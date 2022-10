Così il presidente del Consiglio europeo: "Lavoriamo insieme per Italia e Ue"

“Congratulazioni a Giorgia Meloni che ha assunto la carica di prima premier donna d’Italia. Lavoriamo insieme a beneficio dell’Italia e dell’Ue. La aspetto al Consiglio europeo per lavorare insieme per il bene dell’Unione europea”. Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, su Twitter.

Congratulations to @GiorgiaMeloni as you take office as Italy’s first female Prime Minister.

Let’s work together for the benefit of Italy 🇮🇹 and the EU 🇪🇺

La aspetto al Consiglio Europeo per lavorare insieme per il bene dell’Unione Europea #EUCO

— Charles Michel (@CharlesMichel) October 22, 2022