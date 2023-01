Il presidente ucraino li vuole per fermare il "terrore russo"

L’Ucraina ha bisogno di missili a lungo raggio, compresi i sistemi missilistici tattici MGM-140 (Atacms), per fermare il “terrore russo”. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky. I missili Himars attualmente utilizzati dall’Ucraina hanno una gittata di 80 chilometri e non possono raggiungere molte delle aree occupate dai russi. Finora gli Stati Uniti si sono rifiutati di fornire missili Atacms, che hanno una gittata di 300 chilometri, e missili Glsdb, che possono viaggiare per 150 chilometri.

“L’Ucraina ha bisogno di missili a lungo raggio per impedire agli occupanti di posizionare i loro lanciamissili lontano dalla linea del fronte e con essi distruggere le città ucraine”, ha detto Zelensky, che ha anche affermato che non dovrebbero esserci “tabù” nella fornitura di armi all’Ucraina per proteggersi dall’aggressione russa. “Faremo tutto il possibile affinchè i nostri partner aprano a questa fornitura vitale, compresa la consegna di Atacms e altre armi simili”, ha affermato.

Secondo Politico, Zelensky ha chiesto senza successo missili Atacms durante il suo incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Washington il 21 dicembre. Gli Stati Uniti sono stati riluttanti finora a fornire gli Atacms a causa del timore di un’escalation e che possano essere utilizzati per attaccare il territorio russo. I sostenitori della fornitura di Atacms sostengono che l’incapacità di Kiev di colpire obiettivi lontani dalla linea del fronte provochi la morte di molti ucraini e renda molto difficile per l’Ucraina espellere le truppe russe dal proprio territorio.

