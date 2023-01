Così l'europarlamentare intervistata da LaPresse

“La corruzione ha scosso tutto il Parlamento, sicuramente i socialisti, anche se devo dire che queste eventuali pressioni che ci sono state da parte di chi ha messo in piedi una vera e propria organizzazione criminale non hanno sortito l’effetto che speravano, perché il Parlamento ha reagito a questo tipo di pressioni votando, per esempio, nel caso specifico, in maniera molto dura e molto determinata contro il Qatar e contro le violazioni in quel paese dei diritti di alcune minoranze”. Così l’europarlamentare del Pd Alessandra Moretti a LaPresse, a proposito della reazione dell’Eurocamera allo scandalo Ue, chiamato Qatargate. “In particolare, dobbiamo dire che noi faremo in modo che questo tipo di ingerenze esterne non possano permeare il Parlamento”, ha detto ancora Moretti.

