Accordo Italia-Francia sull’Ucraina: “700 missili di difesa aerea Aster-30, che equipaggiano i sistemi Mamba SAMP/T, saranno ordinati a MBDA per due miliardi. Parigi e Roma consegneranno presto un Mamba all’Ucraina”. Lo riporta il quotidiano francese l’Opinion.

Ieri l’incontro tra il ministo italiano Crosetto e il suo omologo francese. La “continuazione del sostegno militare all’Ucraina e il nuovo programma di aiuti” erano in cima alla loro agenda, così come le “azioni per rafforzare l’economia di guerra” – si legge ancora su l’Opinion. I due ministri hanno anche discusso del coordinamento tra la NATO e l’UE, nonché della sicurezza in Africa e nel Mediterraneo.

Nuova offensiva per il 24 febbraio

Mosca si sta preparando per una nuova offensiva il 24 febbraio, primo anniversario dell’invasione russa. Lo ha dichiarato Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina, a Radio Svoboda. Lo riporta Ukrinform. “Ora si stanno preparando per la massima attivazione e credono che entro l’anniversario dovrebbero avere dei risultati”, ha detto Danilov, “non è un segreto che si stiano preparando per una nuova ondata entro il 24 febbraio, come dicono loro stessi”.

Mosca attacca Crosetto: “Sciocco raro”

“Non ci sono molti sciocchi nelle strutture di potere dell’Europa. Il ministro della Difesa dell’Italia ha definito la fornitura di veicoli corazzati e altre armi all’Ucraina come prevenzione di una Terza guerra mondiale. Un raro eccentrico“.Così l’ex presidente russo e attuale vicepresidente del consiglio di sicurezza Dimitri Medvedev attacca su Telegram il ministro della Difesa Guido Crosetto.

