Il leader di Kiev in un'intervista a Sky News: "L'ho incontrato in Normandia, ho visto un uomo che diceva una cosa e poi ne faceva un'altra"

Un incontro faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin “non mi interessa“. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista a Sky News. “Non è interessante incontrarsi, non è interessante parlare”, ha detto Zelensky, “Perché? Perché abbiamo avuto un incontro con lui in Normandia, prima dell’invasione su larga scala. Ho visto l’uomo che diceva una cosa e poi ne faceva un’altra”. E alla domanda su cosa pensasse del presidente russo, Zelensky ha risposto: “Chi è adesso? Dopo l’invasione su larga scala, per me non è nessuno, nessuno“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata