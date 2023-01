Il presidente russo ha aggiunto che Mosca sta cercando di fermare il conflitto: "Vogliamo proteggere la nostra gente che vive in questi territori"

La Russia ha fatto di tutto per risolvere la situazione intorno al Donbass con mezzi pacifici, ma “siamo stati semplicemente ingannati”. È quanto afferma il presidente russo Vladimir Putin parlando a un incontro con i veterani della Grande Guerra Patriottica, come riporta l’agenzia Tass. “Abbiamo fatto tutto il possibile per risolvere la situazione in modo pacifico”, ha aggiunto Putin, “è ormai chiaro che questo era impossibile”.

Tutto ciò che la Russia sta facendo ora, compresa l’operazione speciale, è un tentativo di fermare la guerra in Donbass. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, in un incontro con i veterani della Grande Guerra Patriottica. “Questo è il punto della nostra operazione. Per proteggere la nostra gente che vive lì, in questi territori”, ha sottolineato Putin, “Le ostilità su vasta scala nel Donbass non si sono fermate dal 2014, con l’uso di attrezzature pesanti, artiglieria, carri armati e aerei. È successo di tutto”. Putin ha ricordato che queste terre sono i territori storici della Russia, che, dopo il crollo dell’Unione Sovietica, sono stati ceduti all’Ucraina. “La Russia ha fatto i conti con questo evento, nonostante questi siano i nostri territori storici”, ha affermato il leader del Cremlino, “tuttavia, non abbiamo potuto fare a meno di reagire a ciò che è iniziato ad accadere lì”.

