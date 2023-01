Il presidente ucraino: "Oggi il mondo libero è unito per la liberazione del nostro Paese"

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ringrazia su Twitter l’omologo americano, Joe Biden, dopo l’annuncio dell’invio da parte degli Stati Uniti di 31 tank Abrams a Kiev. “Grazie al presidente Usa Joe Biden per una nuova decisione potente, quella di fornire gli Abrams all’Ucraina. Grazie al popolo Usa per il sostegno alla leadership! È un passo importante sulla strada della vittoria”, scrive sul social Zelensky che poi aggiunge: “Oggi il mondo libero è unito come mai prima per un obiettivo comune: la liberazione dell’Ucraina. “Stiamo andando avanti”, conclude il leader ucraino

Thank you @POTUS for another powerful decision to provide Abrams to 🇺🇦. Grateful to 🇺🇸 people for leadership support! It’s an important step on the path to victory. Today the free world is united as never before for a common goal – liberation of 🇺🇦. We’re moving forward

