Dal trionfo della rivoluzione islamica del 1979 in Iran, agli uomini non è consentito stringere la mano alle donne in pubblico

Stanno facendo discutere in Spagna le immagini del ricevimento del corpo diplomatico accreditato da parte dei sovrani, in cui si vede che l’ambasciatore iraniano Hassan Ghashghavi, al momento del saluto ai reali ha stretto la mano a Felipe VI, ma non alla regina Letizia, che ha salutato solo con un cenno del capo. Dal trionfo della rivoluzione islamica del 1979 in Iran, agli uomini non è consentito stringere la mano alle donne in pubblico, motivo per cui Ghashghavi ha evitato il saluto alla regina. Dopo che le immagini sono circolate sui media e sui social, generando critiche, l’ambasciata dell’Iran è intervenuta con una dichiarazione, ripresa dalla stampa spagnola, in cui afferma che il Palazzo reale era informato del fatto che l’ambasciatore non avrebbe potuto stringere la mano della regina e che “questa situazione ha una spiegazione assolutamente religiosa e non significa mai mancare di rispetto alla posizione o alla figura di una donna”. L’ambasciata ha quindi criticato il trambusto suscitato dalle immagini.

Amb. Iran: “Regina salutata con mano su petto come da nostro protocollo”

L’ambasciata dell’Iran a Madrid ha affermato che l’ambasciatore iraniano Hassan Ghashghavi, nel saluto alla regina Letizia, durante il ricevimento del corpo diplomatico, ha seguito il protocollo della Repubblica islamica che prevede un saluto con la mano sul petto e non la stretta di mano. E’ un protocollo “che si basa su antichi e noti principi cerimoniali della Repubblica islamica d’Iran in tutti i ricevimenti, in tutto il mondo, in tutte le occasioni e in tutti i luoghi”, ha affermato l’ambasciata in una nota, sottolineando che “anche quest’anno” questo saluto “è stato oggetto di giudizi errati e sbagliati, in alcuni media, e soprattutto sui social network”. L’ambasciata ha affermato di aver avvisato la Casa Reale che l’ambasciatore non avrebbe potuto stringere la mano alla regina nella mail di conferma della sua partecipazione alla cerimonia inviata in data 17 gennaio. E ha poi affermato che il protocollo si basa su motivi religiosi e non ha l’obiettivo di mancare di rispetto a una donna e che è lo stesso che viene applicato in tutte le rappresentanze diplomatiche del Paese all’estero.

