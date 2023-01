Il deputato del Partito Repubblicano è al centro di diverse indagini da parte dei pubblici ministeri

Il deputato del Partito Repubblicano, George Santos ha sorpreso i giornalisti con caffè e ciambelle mentre rientrava nel suo ufficio a Capitol Hill. “Ciambelle e caffè per tutto il duro lavoro che fate. Grazie mille per essere qui e fare il vostro lavoro”, ha detto Santos mentre camminava per entrare nel suo ufficio. Santos sta affrontando diverse indagini da parte dei pubblici ministeri sulle sue finanze personali e della campagna elettorale e sulle menzogne relative al suo curriculum e all’eredità familiare.

