La decisione a causa dell'aumento dei casi di una malattia respiratoria non specificata

Le autorità della capitale nordcoreana, Pyongyang, hanno ordinato un lockdown di cinque giorni a causa dell’aumento dei casi di una malattia respiratoria non specificata. Lo ha riferito il portale con sede a Seoul ‘NK News’ citando una nota del governo locale. Lo riporta il Guardian. L’avviso non menzionava il Covid-19, ma diceva che i residenti della città dovranno rimanere nelle loro case fino alla fine di domenica e sottoporsi a controlli della temperatura più volte al giorno. Martedì il sito web aveva riferito che i residenti di Pyongyang sembravano fare scorta di alimenti in previsione di misure più severe. Non è chiaro se altre aree della Corea del Nord siano sottoposte a misure restrittive.

