La premier è intervenuta alla Conferenza nazionale 'L'Italia e i Balcani Occidentali: crescita e integrazione' a Trieste

“Le attuali dinamiche geopolitiche rendono questa conferenza quanto mai necessaria. La guerra di aggressione della Federazione russa ci pone davanti a scelte inevitabilmente strategiche. L’Europa ha una grande responsabilità verso i Balcani e deve impegnarsi per affermare il senso di appartenenza di questa regione al nostro mondo e ai nostri valori”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo video messaggio di saluto alla Conferenza nazionale ‘L’Italia e i Balcani Occidentali: crescita e integrazione’ in corso a Trieste. “Non possiamo fermarci solo alle misure economiche. È urgente che l’Unione Europea sviluppi una nuova visione di questa regione e metta l’allargamento ai Balcani occidentali tra le sue priorità. Non possiamo permettere che questo quadrante strategico per il nostro continente resti ancora a lungo fuori dalla casa comune europea”, ha aggiunto Meloni.

Italia continuerà a battersi per integrazione

“L’Italia continuerà a battersi in prima line affinché il processo di integrazione europea dei Balcani occidentali possa proseguire con ancora più slancio e determinazione”. La premier ha sottlineato che si tratta di “un tema di rilievo assoluto che riguarda anche la nostra sicurezza nazionale e che per questo non possiamo trascurare”.

“L’obiettivo del governo è portare più Italia nei Balcani. Le nostre aziende sono già protagoniste in questa regione ma dobbiamo rinnovare la presenza e investire nei settori strategici”. La presidente del Consiglio ha aggiunto che “non possiamo essere alle spalle di nazioni che hanno una esperienza minore della nostra in questa regione. Le istituzioni devono fare di più. Il governo c’è ed pronto a fare la sua parte”.

Regione di rilievo strategico per interessi nazionali

La regione dei Balcani occidentali “è di rilievo strategico per gli interessi nazionali italiani” le parole di Meloni. “In quanto nazione vicina – ha affermato Meloni -, l’Italia conosce bene l’importanza nevralgica che quest’area riveste per il futuro dell’Europa intera. Sappiamo per esperienza che tutto ciò che accade al di là dell’Adriatico ha un riflesso immediato su di noi. Non poteva dunque esserci luogo pi adatto per questa conferenza”.

