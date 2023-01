Immagine Facebook/Giorgia Meloni

Il messaggio della presidente del Consiglio in occasione del suo 46esimo compleanno

Giorgia Meloni spegne 46 candeline e lo fa per la prima volta da presidente del Consiglio. In un post sui social, la premier ha ringraziato così tutti quelli che le hanno fatto gli auguri: “Non so se ci sia da festeggiare, ma c’è sicuramente un augurio che voglio fare io a me stessa. Mi auguro di non farmi spaventare dalla mole dei problemi, di non farmi ammaliare dalle sirene del potere, di non farmi convincere da un sistema che non condivido. Mi auguro di essere audace, concreta, veloce e coraggiosa. Di guardare sempre a quello che è giusto per l’Italia. In breve, mi auguro di non deludere chi ha creduto in me, e nella possibilità che l’Italia tornasse la grande Nazione che merita di essere. E non lo farò, costi quel che costi”.

La premier, secondo quanto si apprende, ha festeggiato il compleanno ieri sera a casa di amici, con il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra. Presenti anche la mamma della leader di FdI, Anna, e la sorella Arianna insieme al marito e ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. Tra gli auguri ricevuti via social quelli del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e del ministro del Turismo, Daniela Santanché, che su Twitter l’ha definita “una donna coraggiosa, una mamma premurosa e un presidente straordinario”.

