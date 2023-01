Respingendo l'attacco alla sovranità giudiziaria, si legge nel comunicato, il parlamento arabo ricorda all’Europa di guardare in casa propria

Il Parlamento arabo ha espresso il suo “rammarico e insoddisfazione per la continua e palese ingerenza del Parlamento europeo negli affari interni del Regno del Marocco, strumentalizzando la questione dei diritti umani sulla base di false accuse, prive di fondamento giuridico e legittimità e con un chiaro pregiudizio che non può essere trascurato”. È quanto emerge dal comunicato diffuso ieri al Cairo al termine della sua terza sessione.







L’istituzione panaraba ha affermato di seguire con grande preoccupazione i risultati del voto sui due emendamenti proposti dal Parlamento europeo e ha insistito sul rifiuto delle campagne sistematiche rivolte contro i paesi arabi e la sua strumentalizzazione secondo agende al servizio di interessi personali con il pretesto dei diritti umani, invitando il Parlamento europeo a “cessare immediatamente di esercitare la tutela sulla situazione dei diritti umani nei paesi arabi e a verificare la veridicità delle informazioni e accuse che riceve da organizzazioni e individui imparziali”.







Respingendo l’attacco alla sovranità giudiziaria, si legge nel comunicato, il parlamento arabo ricorda all’Europa di guardare in casa propria e di affrontare le diverse questioni, come “i problemi dei migranti e rifugiati e delle minoranze all’interno della società europea, nonché le discriminazioni e le restrizioni che subiscono e che sorgono a livello di flagranti violazioni delle convenzioni internazionali sui diritti umani”.

