Oltre 100 mila in piazza contro riforma Corte suprema: presente anche Lapid

Decine di migliaia di persone sono scese in piazza sabato a Tel Aviv in Israele per manifestare contro il nuovo governo del premier Benjamin Netanyahu e il progetto dell’esecutivo che consentirebbe di fatto al Parlamento di annullare una decisione della Corte suprema. La corte ha risposto, pronunciandosi contro la nomina a ministro dell’Interno e della sanità di Aryeh Deri, , leader del partito religioso Shas, a causa delle sue condanne per corruzione ed evasione fiscale. Domenica Netanyahu ha deciso di rimuovere dal suo incarico Deri. Alla protesta ha partecipato anche l’ex premier Yair Lapid. Dimostrazioni si sono tenuti anche a Gerusalemme e Haifa.

