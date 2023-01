Decine di migliaia di persone nel monastero buddhista

In Cina si festeggia il Capodanno lunare e tante persone sono tornate a visitare i templi dopo che il governo ha eliminato la rigida politica “zero-Covd”. A Pechino decine di migliaia di persone si sono ritrovate a pregare nell’iconico tempio buddihsta Yonghe Gong in occasione della festivit√† per la prima volta dal gennaio 2020.

