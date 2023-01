Le parole del presidente ucraino durante l'incontro tra i membri della Nato e dell'Unione europea a Ramstein, in Germania

In Germania, a Ramstein, si è aperto l’incontro tra i membri della Nato e dell’Unione europea sulla guerra in Ucraina. I leader della difesa di diversi Paesi hanno ascoltato un accorato appello per l’invio di maggiori aiuti da parte di Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino, parlando in diretta video, ha detto che “il tempo rimane un’arma russa” e ha esortato tutti i presenti al vertice ad “accelerare” le consegne di forniture militari. “I veicoli corazzati e i carri armati che stiamo negoziando con voi ci permetteranno di vincere“, ha aggiunto Zelensky. Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, inoltre, ha dichiarato che la presenza del gruppo in Germania indica l’unità e l’impegno a continuare a sostenere Kiev.

