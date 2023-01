Lo ha detto il segretario alla Difesa americano: "La Russia sta finendo munizioni"

Secondo gli Stati Uniti siamo a un momento decisivo della guerra in Ucraina. “Questo è un momento decisivo per l’Ucraina e un decennio decisivo per il mondo. Quindi non commettiamo errori”, ha detto il segretario Usa alla Difesa, Lloyd Austin, in apertura della riunione del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina nella base Nato di Ramstein, Germania.

“La Russia sta esaurendo le munizioni, subendo perdite significative in battaglia e si rivolge ai suoi pochi partner rimasti per rifornirsi”, dice ancora Austin. “La Polonia è stata leader nella fornitura di veicoli blindati e nell’addestramento delle forze ucraine e quindi nel fornire rifugio ai rifugiati ucraini. I nostri ospiti tedeschi hanno annunciato che forniranno anche un sistema di difesa aerea Patriot per l’Ucraina, a complemento del nostro contributo nazionale Patriot. La Germania darà anche veicoli da combattimento di fanteria più duri per l’Ucraina”, ha detto.

“E la scorsa settimana, il Canada ha annunciato che avrebbe fornito all’Ucraina un sistema di difesa aerea Samp – ha proseguito -. La Francia ha anche annunciato una donazione significativa di carri armati Amx 10 e molti paesi europei hanno annunciato le proprie iniziative di addestramento come parte della missione di assistenza militare dell’Ue”, ha aggiunto.

Mosca: “Illusione che Kiev possa vincere”

Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha però dichiarato che quella che l’Ucraina possa vincere la guerra è “un’illusione”. Le relazioni bilaterali tra Russia e Stati Uniti “sono ora probabilmente al loro punto più basso storicamente”, ha aggiunto.

