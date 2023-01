Il portavoce del Cremlino: "Vediamo un crescente coinvolgimento indiretto e talvolta diretto dei Paesi della Nato in questo conflitto"

L’Occidente, secondo Mosca, si illude che Kiev possa vincere. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha detto di vedere da parte dell’Occidente “l’impegno di un’illusione, un’illusione drammatica sulla possibilità per l’Ucraina di avere qualche successo sul campo di battaglia”. “Vediamo un crescente coinvolgimento indiretto e talvolta diretto dei Paesi della Nato in questo conflitto”, ha aggiunto Peskov, come riportato dall’agenzia Tass, “questa è una drammatica illusione della comunità occidentale che vi farà pentire più di una volta”.

Le relazioni bilaterali tra Russia e Stati Uniti “sono ora probabilmente al loro punto più basso storicamente”, ha detto ancora Peskov, aggiungendo che “non c’è speranza di miglioramento nel prossimo futuro”. Peskov, secondo quanto riportato dall’agenzia Tass, ha criticato la presidenza Biden: “Nonostante le iniziali timide speranze, questi ultimi due anni sono stati molto negativi per le nostre relazioni bilaterali”.

