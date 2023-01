Presenti all'evento anche le istituzioni spagnole tra cui Isabel Diaz Ayuso, presidente della comunità di Madrid

Prosegue a Madrid, in Spagna, l’International Tourism Trade Fair, in programma dal 18 al 22 gennaio. Si tratta del punto d’incontro globale per i professionisti del turismo e la fiera leader per i mercati inbound e outbound dell’America Latina. Presenti all’evento il Presidente del Partito Popolare Alberto Nuñez Feijoo, la presidente della Comunità di Madrid Isabel Diaz Ayuso e il sindaco di Madrid José Luis Martínez Almeida.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata