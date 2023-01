Il presidente ucraino in collegamento ha chiesto un minuto di silenzio per i morti nello schianto dell'elicottero

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in videocollegamento con il World Economic Forum di Davos: “Non sono preoccupato per la mia sicurezza”, ha detto, rispondendo alla domanda se tema per la propria incolumità dopo lo schianto dell’elicottero in cui è morto il ministro dell’Interno. Poi ha chiesto ai presenti un minuto di silenzio per commemorare i morti nello schianto di un elicottero a Brovary. Lo riporta il Guardian.

“Penso, a causa dell’esperienza della guerra che io e la nostra società abbiamo oggi, che questo non sia un incidente, questa è la guerra”, ha detto ancora Zelensky. Lo riporta Ukrainska Pravda. “Tutto questo, ogni persona e ogni morte, è il risultato della guerra”, ha precisato Zelensky, “la guerra non è solo sul campo di battaglia. La guerra ha diverse direzioni”.

