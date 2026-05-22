Denza (BYD) inaugura a Bologna il primo showroom in Italia

Denza, brand premium del Gruppo BYD interamente dedicato ai veicoli a nuova energia, ha inaugurato a Bologna il suo primo showroom in Italia, realizzato in collaborazione con Barchetti. L’apertura della nuova sede rappresenta un passaggio strategico nel percorso di sviluppo del marchio nel mercato italiano ed europeo e conferma il crescente impegno del Gruppo BYD nel segmento premium della mobilità elettrificata. Bologna sarà inoltre la prima città italiana in cui verrà installata la prima stazione FLASH Charging Denza, attualmente in fase di finalizzazione, la più veloce al mondo, aprendo la strada a un network di circa 3.200 stazioni di ricarica. Con questa inaugurazione, Denza avvia ufficialmente la propria presenza retail in Italia attraverso uno spazio progettato per offrire un’esperienza immersiva e ad alto contenuto tecnologico, in linea con il posizionamento premium del brand. Lo showroom nasce dalla partnership con Barchetti, una delle realtà automotive più importanti d’Italia, guidata da Ivo e Andreas Barchetti e attiva da oltre 100 anni nel settore della mobilità. L’evento inaugurale ha visto la partecipazione del top management del Gruppo BYD, tra cui Alfredo Altavilla, Special Advisor BYD Group per l’Europa, e Alessandro Grosso, Country Manager BYD e Denza Italia, oltre ai padroni di casa Andreas e Ivo Barchetti, ai rappresentanti istituzionali, stakeholder del territorio e partner. “L’apertura del primo showroom Denza in Italia rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di sviluppo del brand nel nostro Paese. Come anche l’istallazione, in fase di finalizzazione, della prima stazione FLASH Charging, la più veloce al mondo, che dà il via alle ulteriori installazioni nazionali. Bologna è una piazza centrale per il mercato automotive italiano e la collaborazione con un partner di grande solidità come Barchetti ci permette una presenza coerente con il posizionamento premium e tecnologico di Denza”, ha dichiarato Alessandro Grosso, Country Manager BYD e Denza Italia. “Essere stati scelti come primo Dealer in Italia per rappresentare Denza è per noi un grande onore. Denza è un brand dalla portata rivoluzionaria che interpreta il futuro dell’automotive premium con una visione innovativa. Per Barchetti questo capitolo è un elemento di grande prestigio, siamo orgogliosi di offrire in Italia un marchio come Denza, confermando ancora una volta la nostra volontà di interpretare il futuro dell’automotive con visione, responsabilità e passione”, ha dichiarato il ceo del gruppo, Andreas Barchetti.