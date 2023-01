La moglie del presidente ucraino ha tenuto un discorso al forum di Davos

Vertice di Davos con i leader del mondo: al centro ancora il tema dell’Ucraina. Parla anche la moglie di Zelensy: “Non possiamo permettere che si verifichi una nuova Chernobyl“. Lo ha detto la first lady ucraina, Olena Zelenska, in un discorso tenuto al World Economic Forum nella città svizzera di Davos. Zelenska ha attaccato la Russia mentre si avvicina l’anniversario della guerra in Ucraina, dicendo che i genitori sono in lacrime guardando i medici che cercano di salvare i loro figli e che i contadini hanno paura di tornare nei loro campi pieni di mine esplosive.

