Nello schianto insieme al ministro dell'interno sono deceduti 5 membri del suo staff

L’intero equipaggio dell’elicottero caduto a Brovary è morto nello schianto. Lo comunica in una nota il ministero dell’Interno ucraino, come riporta Unian. Si tratta del comandante dell’aeromobile, l’istruttore dello squadrone di elicotteri per scopi speciali Oleksandr Vasylenko; il pilota dello squadrone di elicotteri per scopi speciali Kostyantyn Kovalenko; nonché il meccanico di bordo dello squadrone di elicotteri per scopi speciali, il guardiamarina Ivan Kasyanov del servizio di protezione civile. Nell’incidente oltre al ministro dell’Interno Denys Monastyrskyi hanno perso la vita altri membri del suo gabinetto: il primo vice Yevgeny Yenin, il segretario di Stato del ministero degli Affari interni Yuriy Lubkovich, la vice capa del servizio di patrocinio del ministero degli Affari interni Tetyana Shutyak, il capo della protezione del dipartimento di sicurezza interna della polizia nazionale, il tenente colonnello Mykhailo Pavlushko, e l’ispettore capo del dipartimento della Comunicazione del ministero degli Affari interni Mykola Anatskyi.

