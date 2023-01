Con la ministra dell'Uguaglianza Irene Montero

(LaPresse) La ministra dell’Uguaglianza Irene Montero ha partecipato alla presentazione della Strategia statale per la lotta alla violenza di genere 2022-2025 presso la sede della ministra dell’Uguaglianza a Madrid il 17 gennaio 2023. Hanno partecipato anche Victoria Rossell, delegata del governo contro la violenza di genere e Ángela Rodríguez Martínez, segretario di Stato per l’uguaglianza e contro la violenza di genere. Presentation of the State Strategy to Combat Gender Violence 2022-2025 Equality Minister Irene Montero attends the presentation of the State Strategy to Combat Gender Violence 2022-2025 at Equality Minister headquarters in Madrid on January 17th 2023. Also participated Victoria Rossell, Government Delegate against Gender Violence and Ángela Rodríguez Martínez, Secretary of State for Equality and against Gender Violence

