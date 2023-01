La monarchia è stata abolita nel Paese ellenico nel 1974, da allora il sovrano ha trascorso decenni in esilio prima di stabilirsi in patria, dove è morto a 82 anni

Centinaia di persone si sono radunate all’alba di questa mattina ad Atene mentre il feretro di Costantino, l’ex e ultimo re di Grecia, veniva portato in una cappella per il suo funerale. Figura controversa della storia del Paese, Costantino è morto in un ospedale della Capitale greca martedì scorso all’età di 82 anni. La monarchia è stata definitivamente abolita con un referendum nel 1974. Da quell’anno il re ha trascorso decenni in esilio prima di stabilirsi nuovamente in patria nei suoi ultimi anni di vita. La folla ha applaudito il feretro e alcuni alcuni hanno portato anche fiori e bandiere. Costantino sarà sepolto a Tatoi, l’antica residenza estiva dei reali greci alle porte di Atene dove sono sepolti i suoi genitori e i suoi antenati.

