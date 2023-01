Mohammad Reza Sabouri: "Italia non entri in questi ambiti"

Il possibile inserimento dei Pasdaran nella lista Ue delle organizzazioni terroristiche costituirebbe una ”linea rossa” per l’Iran e abbiamo chiesto ai paesi europei, tra cui l’Italia, ”di non entrare in questi ambiti”. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il nuovo ambasciatore iraniano a Roma, Mohammad Reza Sabouri, che mercoledì ha presentato le sue credenziali al presidente, Sergio Mattarella. Lo stesso capo di Stato ha espresso al diplomatico ‘‘ferma condanna e indignazione per la brutale repressione e le esecuzioni”. Il 28 dicembre Sabouri , per gli stessi motivi, era stato convocato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

