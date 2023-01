Il bilancio provvisorio è di 5 civili morti e diversi feriti, al momento l'attacco davanti al ministero degli Esteri talebano non è stato rivendicato

Un’esplosione si è verificata davanti al ministero degli Esteri talebano della capitale afghana di Kabul. Lo riporta Bbc Persia. Jagoda Grondecka, giornalista freelance polacca che vive a Kabul, ha scritto su Twitter: “L’esplosione davanti al ministero degli Affari Esteri è avvenuta esattamente quando i dipendenti stavano uscendo dai loro uffici. I talebani hanno chiuso una delle strade principali di New City che porta all’ospedale di emergenza”.

Blast in front of a gate to MoFA, right at the time when many employees were leaving their offices. Tb blocked one of the main Share Naw streets leading to Emergency Hospital.

