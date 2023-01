È quanto emerge da un rapporto della ong Iran Human Rights secondo cui sono state uccise almeno 481 persone dalle forze di sicurezza

Almeno 481 persone, tra cui 64 bambini e 35 donne, sono state uccise dalle forze di sicurezza iraniane durante le proteste e almeno 109 manifestanti sono attualmente a rischio di esecuzione, accuse o condanne di pena di morte. È quanto emerge da un rapporto della ong Iran Human Rights.

1. At least 481 people including 64 children and 35 women, have been killed by security forces and at least 109 protesters are at risk of execution, death penalty charges or sentences in #Iran.#StopExecutionsInIran #IranRevolution https://t.co/PuiDxVOpbg pic.twitter.com/3Ch4BMl842

— Iran Human Rights (IHR NGO) (@IHRights) January 9, 2023