Immagini inedite di LaPresse: la commemorazione a 7 mesi dall'attentato e dal rapimento degli ostaggi

Passano i mesi, ma il popolo israeliano continua a tenere vivo il ricordo delle vittime e degli ostaggi dell’attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre.

LaPresse è entrata in possesso di immagini inedite dei giorni esatti in cui cadeva il settimo anniversario dell’attacco. In quelle ore Tel Aviv si riempiva di luoghi in cui la popolazione si raccoglieva per fare comunità e pregare per le proprie vittime. Si va dalle celebrazioni più istituzionali, come le preghiere organizzate a Hostages Square, l’ormai celebre piazza situata di fronte al museo d’arte di Tel Aviv con l’obiettivo dichiarato di tenere alta l’attenzione sul ritorno a casa degli ostaggi, attraverso installazioni artistiche dal forte impatto emotivo. Ma anche momenti di raccoglimento spontanei, come quello che si vede intorno a una fontana in cui le famiglie delle vittime hanno allestito quello che, a tutti gli effetti, si è trasformato in un altare votato alla memoria dei morti durante l’attacco terroristico.

