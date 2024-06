Rogo nei pressi del Lago di Sonoma

Un incendio è divampato nel nord della California, a circa 130 chilometri da San Francisco. Il cosiddetto ‘Point Fire‘ ha costretto le autorità a diramare un ordine di evacuazione per gli abitanti che vivono nei pressi del Lago di Sonoma. Secondo le autorità, finora l’incendio è stato contenuto per circa il 15 per cento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata