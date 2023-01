La MV Glory, che trasporta oltre 65.000 tonnellate di mais dall'Ucraina diretto in Cina, si è arenata vicino alla città di Qantara

L’Autorità del Canale di Suez hanno reso noto che la nave da carico MV Glory che si era arenata vicino alla città di Qantara è stata rimessa a galla. L’imbarcazione si era incagliata nel canale di Suez in Egitto: a comunicarlo una società di servizi del canale. La Leth Agency ha detto che la nave, MV Glory, si è arenata vicino alla città di Qantara, nella provincia di Ismailia del Canale di Suez.

The Suez Canal Authority continues their efforts to refloat M/V GLORY assisted by the three tugs – Port Said, Svitzer Suez 1 and Ali Shalabi.

Picture Credit: Fleetmon#SuezCanal #Grounding pic.twitter.com/04qQA2XFnz

— Leth (@AgenciesLeth) January 9, 2023