Centinaia di persone, tra militari e civili, si sono radunati per assistere alla messa, celebrata per la prima volta in lingua ucraina

Nella Cattedrale Pechersk Lavra di Kiev, in Ucraina, centinaia di persone si sono radunate per assistere alla messa di Natale. Per la prima volta la cerimonia è stata celebrata in lingua ucraina, un segnale di indipendenza della chiesa ortodossa di Kiev da quella russa. Nella Cattedrale, antica di 1000 anni e patrimonio dell’Unesco, erano presenti anche i militari delle truppe ucraine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata