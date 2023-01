Decine di fedeli hanno partecipato alla funzione religiosa nel seminterrato della chiesa di Kostyantynivka

Nella città in prima linea di Kostyantynivka, nella regione di Donetsk, decine di fedeli hanno partecipato alla messa della vigilia del Natale ortodosso. La funzione si è svolta nel seminterrato della chiesa, dove si trova il tempio inferiore. Tutte le finestre intorno all’edificio sono state protette con sacchi di sabbia. Il rito religioso si è svoltao in un clima di calma apparente dopo l’entrata in vigore di una dichiarazione russa di cessate il fuoco per il Natale ortodosso. Ma i funzionari ucraini e occidentali vedono la tregua come una manovra da parte di Mosca per preparare ulteriori nuovi attacchi.

