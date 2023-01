Al Pireo celebrazione per recuperare in mare una croce simbolo del battesimo di Cristo

Al Pireo ad Atene centinaia di cittadini della capitale greca hanno celebrato l’Epifania con una nuotata collettiva. I bagnanti si sono tuffati in mare per recuperare una croce di legno, simbolo del battesimo di Gesù Cristo. La tradizione vuole che la persona che afferra la croce sarà liberata dagli spiriti maligni e sarà in buona salute durante tutto l’anno.

