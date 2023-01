Colloquio telefonico tra il presidente turco e il leader di Kiev, Ankara vuole accelerare il processo di smilitarizzazione della centrale nucleare di Zaporizhizia

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in una telefonata con l’omologo di Kiev, Volodymyr Zelensky, si è detto “pronto a mediare per l’instaurazione di una pace duratura con la Russia“. Lo riporta Anadolu.

Erdogan ha anche espresso la volontà di portare un “contributo diplomatico” per “accelerare” il processo di smilitarizzazione della centrale nucleare di Zaporizhizia e gli sforzi in corso in merito agli scambi di prigionieri fra Mosca e Kiev.

“Ho parlato con il presidente Erdogan. Abbiamo discusso di coooperazione sulla sicurezza, in particolar modo relativamente alla centrale nucleare di Zaporizhzhia dove non ci dovrebbero essere invasori, lo scambio di prigionieri di guerra e lo sviluppo dell’accordo sul grano”. Così su twitter il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo il colloquio avuto con l’omologo turco. “Sono lieto di sapere che la Turchia è pronta a partecipare all’attuazione della nostra formula per la pace”.

