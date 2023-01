Il presidente turco ha avuto un colloquio telefonico con il capo del Cremlino sul conflitto, che ha risposto: "Pronti a dialogo se Kiev riconosce regioni"

Erdogan si pone come mediatore chiedendo il cessate il fuoco in Ucraina. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, nel corso di un colloquio telefonico avuto con il presidente russo Vladimir Putin, gli ha detto che appelli per pace e negoziati dovrebbero essere sostenuti da un cessate il fuoco unilaterale e da una visione per una soluzione equa. È quanto riporta l’agenzia di stampa turca Anadolu, citando quanto comunicato dalla presidenza turca. Erdogan ha anche ricordato i risultati positivi ottenuti nei negoziati per arrivare all’istituzione di un corridoio per il grano e a scambi di prigionieri.

La risposta di Putin sull’Ucraina

Il capo del Cremlino ha ribadito “l’apertura della Russia a un dialogo serio. A condizione che le autorità di Kiev soddisfino le richieste ben note e più volte espresse e tener conto delle nuove realtà territoriali”.

Erdogan vuole incontrare anche Assad

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che incontrerà l’omologo siriano Bashar Al Assad insieme al leader del Cremlino, Vladimir Putin, “per discutere di come giungere alla pace nel conflitto siriano”. Lo riporta l’agenzia Anadolu. L’incontro – viene specificato – avverrà dopo un meeting fra i rispettivi ministri degli Esteri.

