Inizia oggi il semestre europeo guidato da Stoccolma: "Non ci sarà prima del 2024"

Si torna a parlare di un possibile accordo in Ue sul tema migranti, ma la Svezia frena. “Faremo sicuramente avanzare il lavoro. . . con tutta la forza. [Ma] non ci sarà un patto migratorio completato durante la presidenza svedese”. Cosi’ Lars Danielsson, rappresentante svedese presso la Ue interpellato dal Financial Times nel giorno di inizio del semestre europeo guidato da Stoccolma a proposito di un accordo a livello europeo sulla ripartizione dei migranti. Danielsson ha aggiunto che tale accordo non sarà raggiunto prima della primavera del 2024.

