A bordo della nave della Ong di Medici Senza Frontiere si trovano 85 persone

La Geo Barents, nave della Ong Medici senza frontiere, è giunta nel porto di Taranto con a bordo 85 persone, salvate nei giorni scorsi. Lo sbarco, però, non è ancora iniziato.

La prima operazione di soccorso, durante la quale sono state aiutate 41 persone, è stata effettuata nella notte tra l’1 e il 2 gennaio nelle acque internazionali della Libia. Salvataggio difficile perché si è svolto nel buio più totale e con la barca capovolta in mare. Nel corso della seconda operazione, invece, la Geo Barents ha evacuato 44 persone da un’imbarcazione mercantile. In entrambi in casi, la nave di Medici senza frontiere è intrevenuta su richiesta dell’Imrcc (Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata