La presidente della Commissione Europea: "Ue è al vostro fianco finché necessario"

Prima chiamata dell’anno tra la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e il leader ucraino Volodymyr Zelensky: confermato l’impegno dell’Unione al sostegno dell’Ucraina con un pacchetto di aiuti da 18 miliardi di dollari ma anche con generatori elettrici per superare l’inverno. “Nella prima chiamata del nuovo anno con il presidente Zelensky ho espresso il mio sincero sostegno e i migliori auguri per il 2023 al popolo ucraino. L’Ue è al vostro fianco, finché sarà necessario. Sosteniamo la vostra eroica lotta. Una lotta per la libertà e contro la brutale aggressione”, ha scritto la presidente dell’Euroesecutivo su Twitter.

In the 1st call of the new year with President @ZelenskyyUa, I conveyed my wholehearted support and best wishes for 2023 to the Ukrainian people.

The EU stands by you, for as long as it takes.

We support your heroic struggle.

A fight for freedom and against brutal aggression. pic.twitter.com/sKZKilUpDg

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 2, 2023