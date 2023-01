Droni russi nell'area nella notte. Una carovana partita da Torino porta aiuti in città

Mykolaiv è una delle città ucraine più colpite dalla guerra. Nella notte diversi droni hanno raggiunto, oltre a Kiev, anche questa città in Ucraina. Nella piazza centrale della città alcuni edifici semi-distrutti: tra questi, il palazzo della regione. In piazza anche un tank russo: gli abitanti spiegano che era entrato in città all’inizio della guerra ed è stato abbattuto dagli ucraini. Una carovana partita da Torino, organizzata dall’associazione Acmos e unitasi a Operazione Colomba, ha portato aiuti e sta documentando la situazione in città.

