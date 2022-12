Il Capodanno solidale dei ragazzi di Acmos

Una carovana umanitaria partita da Torino qualche giorno fa, organizzata dall’associazione Acmos, ha portato doni e aiuti in Ucraina, a Mykolaiv. I giovani che hanno preso parte alla carovana passeranno il Capodanno proprio a Mykolaiv: dopo i duri attacchi alle infrastrutture, la città deve far fronte all’assenza di energia elettrica. Grazie alla rete di solidarietà nata attorno a questa carovana, sono stati portati in Ucraina dei dispositivi elettrici per far fronte a questa necessità: 3 generatori donati dal Lions Club Milano Casa della Lirica, 15 lampade solari donate dalla Parrocchia Sacra Famiglia di Magenta (Milano), 10 lampade a led donate dal Lions Club Milano Borromeo. La carovana si è unita ad alcuni membri di Operazione Colomba che operano in Ucraina.

