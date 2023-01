La città colpita da droni russi nella notte

Carovana di aiuti da Torino a Mykolaiv, in Ucraina. I ragazzi dell’associazione Acmos hanno trasportato aiuti per i problemi energetici nel Paese (lampade e generatori donati) fino alla città di Mykolaiv. Nella notte è arrivata la notizia di alcuni droni lanciati sulla città: nelle immagini girate sul posto, si vedono le persone nel rifugio antiaereo di Mykolaiv caricare aiuti su un pullman. Mykolaiv è considerata una delle città più duramente colpite dalle offensive russe: mancano acqua, cibo, energia elettrica e l’inverno rigidissimo sta mettendo in ginocchio la popolazione, denuncia l’associazione Acmos. La carovana, partita il 28 dicembre, rientrerà in Italia i primi di gennaio e si è unita ai membri di Operazione Colomba che operano in loco.

