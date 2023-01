Esposta in San Pietro per i fedeli

Da questa mattina alle 9 la salma di Benedetto XVI è esposta a San Pietro per la venerazione dei fedeli. In centinaia in coda per rendere omaggio al Papa emerito: la camera ardente rimarrà aperta fino alle 19 di mercoledì. Giovedì alle 9.30 i funerali solenni celebrati da Papa Francesco.

