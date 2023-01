Dopo il count down del Big Ben la festa tra le strade della capitale britannica

Il classico count down del Big Gen ha dato il via ai festeggiamenti per il nuovo anno a Londra. Il cielo della capitale britannica è stato illuminato dai fuochi d’artificio esplosi in cielo da più parti della città per Capodanno. Spettacolo lungo il Tamigi con uno spettacolo pirotecnico organizzato davanti al London Eye.

