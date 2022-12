Gli australiani sono tra i primi a festeggiare l'arrivo del 2023

Decine di migliaia di persone hanno conquistato il loro posto sulla battigia del famoso porto di Sydney per assistere ai fuochi d’artificio di Capodanno e festeggiare l’inizio del 2023. I cancelli del perimetro della Sydney Opera House si sono aperti alle 9 del mattino per consentire alle persone di reclamare punti di osservazione privilegiati, mentre il sito di osservazione della Mrs Macquarie’s Chair dovrebbe ospitare circa 14.000 persone. In Australia scoccherà il nuovo anno quando in Italia saranno le 14.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata