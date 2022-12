Tra questi 69 erano bambini

Sono 508 le persone uccise dall’inizio delle proteste in Iran, il 17 settembre scorso. È quanto afferma la ong Human Rights Activists in Iran (Hrana) in un dettagliato report sugli 82 giorni di agitazioni iniziate dopo la morte di Mahsa Amini. Tra chi ha perso la vita durante gli scontri di questi mesi, ci sono anche 69 i bambini e 66 membri dell’esercito. Oltre 18 mila le persone arrestate, di cui 667 studenti. 4,137 i detenuti identificati nel report di Hrana. Ad oggi si sono registrate 1,218 proteste in 161 città e in 144 università iraniane.

